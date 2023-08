Tra scatti nuovi e d’archivio "Un lungo viaggio emozionante dentro al cuore dei vogatori!"

Alexia

Frascatore

Le ’Signore del Palio’ è anche e soprattutto un viaggo ’visivo’ attraverso uno degli eventi più attesi e sentiti dalla comunità spezzina. Lo è per i lettori, che venerdì toccheranno con mano il frutto del nostro lavoro. Lo è stato per la redazione, che negli ultimi tre mesi si è raccolta – anche noi piccola comunità dentro un mondo più ampio – attorno a migliaia di scatti. Per guardare vecchie foto con occhi ringiovaniti, per realizzarne di nuove, per selezionare, in base ai più disparati criteri, non solo estetici, le immagini che facevano al caso nostro, scartandone altre.

Una partecipazione che nel mio caso ha significato molto, e non soltanto sul piano professionale: personalmente, partecipare a questo progetto è stato un onore e insieme un’esperienza indimenticabile. Ho cercato di catturare l’energia, l’emozione e la passione che si respira durante la lunga preparazione al Palio del Golfo, e di condividerle con il pubblico attraverso le mie immagini. Immagini che nascono per essere una vera e propria celebrazione delle tradizioni e delle emozioni legate a questo evento: dai momenti di tensione prima della gara, allo sforzo che imprime una smorfia sul viso dei vogatori, fino all’esultanza dei vincitori. Chi scatta immagini del Pallo passa da animate e gioiose sagre alle variopinte decorazioni della sfilata. Grazie al grande lavoro fatto da Mauro Frascatore prima di me, sono riuscita anche a recuperare dai negativi fotografici un immenso e inestimabile patrimonio di istantanee delle passate edizioni, dalla fine degli anni Settanta ai giorni nostri. Un’emozione indescrivibile, che in qualche modo mi ha avvicinata ancora di più a mio padre, che non è più con noi. Le sue mani hanno toccato queste foto – mi son detta –, le stesse, a centinaia, che io ho tirato fuori dall’archivio, sfogliando e catalogando. Ho viaggiato nei suoi ’cassetti’ digitali guardando al Palio attraverso i suoi occhi, provando a immaginare come e perché abbia ’congelato’ ogni singolo istante. E in qualche modo anche lui è stato protagonista, insieme a noi, di questi lunghi mesi di lavoro.

Ogni immagine selezionata racconta un episodio, una storia, un volto. E spero che le mie fotografie possano aiutare a preservare la bellezza e il valore della manifestazione anche per le future generazioni. Aver fatto la scelta di concentrare la nostra attenzione sulle Signore del Palio mi ha consentito, poi, di vedere tantissime donne all’opera durante i preparativi per la sfilata, alle prese con ago e tessuti nella creazione di abiti e decorazioni. E nell’aria si percepiva, a ogni passaggio di filo nella stoffa, la passione che le accumuna. Le ho viste ai fornelli, destreggiandosi tra ordini e padelle, durante le sagre: gioiose e sorridenti, splendevano in tutta la loro bellezza. Le ho viste in mare, remi alla mano, forti come leonesse. Le donne con le loro passioni e il loro lavoro. Donne come me, orgogliose di mettere l’anima nelle cose che fanno!