Tra mondo animale e infanzia. Cossu a Tubocubo con Animal Boys

Torna per la terza volta a Tubocubo e per l’occasione sarà l’unico protagonista del nuovo evento della galleria di via Carpenino 6 con un progetto nuovo, concepito ad hoc, che guarda all’infanzia, al mondo animale e spezza un’abitudine in voga negli anni passati. Un modo per chiedere idealmente scusa agli esemplari ridotti in schiavitù per pochi spiccioli, il divertimento di pochi minuti e una foto ricordo. Si chiama "Animal Boys" ed è il frutto della ricerca e della rielaborazione a cui il pittore spezzino Manuel Cossu si è dedicato negli ultimi mesi. Tutto è partito con una ‘chiamata’ ad amici e conoscenti, per farsi consegnare lettere e scatti degli adulti di oggi ritratti durante l’infanzia accanto a esemplari di specie diverse, dalle scimmiette ai cuccioli di tigre, elefantini, leoni, leopardi. Non peluche o statuine ornamentali, ma esseri sfruttati a cui Cossu chiede scusa con questo omaggio. Per ogni fotografia ricevuta, ha realizzato un disegno, riproducendo con la sua arte e i suoi tratti stranianti il bambino o la bambina e la bestiola accanto a lui.

Un lavoro attento e minuzioso, che sarà esposto accanto all’originale; al termine di "Animal Boys", sia lo scatto che l’interpretazione dell’artista saranno consegnati al proprietario. La nuova mostra-evento di Tubocubo, progetto dell’artista e insegnante Roberto Pelosi, sarà arricchita dalla brochure contenente il testo critico "La nostra condizione umana" firmato da Filippo Lubrano. Ancora una volta, Cossu riesce a cogliere il lato oscuro di quello che apparentemente appartiene ad un immaginario felice, ulteriormente edulcorato dalla dimensione dell’infanzia e del ricordo. Ma, lui stesso bambino, venne contagiato dal languore e dal malessere dell’animale, attecchito sulla sua spiccata sensibilità. Quanti piccoli come lui? Quanti hanno intuito che un gioco, apparentemente senza strascichi, nascondeva in realtà sofferenza, schiavitù, maltrattamenti, catene non viste, ma pronte a riacchiappare le bestiole dopo l’uso? Un nuovo esempio di come l’uomo metteva e mette sotto scacco la natura, non soltanto per i suoi bisogni, ma anche – come in questo caso – per un capriccio. Un divertimento che torna fuori dopo anni come rigurgito dalle interiora del ricordo. "Praticamente vi rifotografo a mano". Un atto artistico che diventa espiazione e catarsi, non solo per Manuel, ma anche per tutti i bambini coinvolti in un gioco più grande di loro.

Chiara Tenca