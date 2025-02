Tra i rovi del castello dei Vescovi spunta una misteriosa lapide

Le pulizie di primavera, o quasi, regalano sempre qualche sorpresa. Sistemando tra gli oggetti infatti capita spesso di trovare vecchi ricordi dimenticati. A Castelnuovo Magra invece è stata scoperta una lapide in marmo datata 1912 che nessuno aveva mai visto. Era infatti completamente sepolta da erba e rovi che in oltre un secolo hanno preso il possesso delle mura del Castello dei Vescovi di Luni in piazza Querciola nel cuore del paese collinare. Nei giorni scorsi il Comune ha dato il via agli interventi del primo lotto di pulizia della cinta muraria e con grande sorpresa al termine dell’attività di taglio e rimozione dei rovi è emersa una targa marmorea con la quale si ricorda il restauro del castello avvenuta più di cento anni fa. Quella lapide in marmo è rimasta coperta dalla vegetazione e con grande sorpresa degli operatori e amministratori si è ripresenta al momento dell’operazione di pulizia. Un altro tesoro nascosto in un borgo ricco di storia e tradizione.