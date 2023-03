Tra i cani per ritrovare la retta via

Patteggiamento di otto mesi di pena, con sospensione condizionale, per il più anziano, che ha 27 anni. Duecento ore di servizio al canile della Spezia per una coppia di fidanzati di 21 anni e 150 ore di servizio alla pubblica assistenza di Ceparana per l’altro coimputato, della stessa età, coinvolto in una delle due aggressioni che hanno portato al processo per lesioni aggravate dall’odio razziale.

Così le decisioni del giudice Giulia Marozzi nei confronti dei quattro giovani protagonisti delle spedizioni punitive a Ceparana e Sarzana che hanno dato il la all’inchiesta dei carabinieri che ha svelato l’odio razziale che corre nelle chat.

Il titolare del canile spezzino, Pierandrea Fosella, presidente dell’associazione di volontari "L’impronta" che si adoperano per il benessere degli animali su mandato del Comune, ha già incontrato i due ragazzi messi alla prova: "Ho avuto una buona impressione. A breve inizieranno ad applicarsi, mettendo a frutto le loro capacità. Vedremo. I bisogni sono quelli della cura del verde, delle manutenzioni, della pulizia. Si tratta degli ultimi ’messi alla prova’ dei 40 inviati dal tribunale dal 2018, tutti impegnati nei lavori socialmente utili. In molti sono tornati ad aiutarci in veste di volontari. Uno è stato assunto".