Tour Music Fest 2023. La spezzina Righetti punta alla finalissima

Il sogno della spezzina Manola Righetti, dopo aver superato le Live Audition della nuova edizione del ’Tour Music Fest - The European Music Contest’, è di accedere alla finalissima di sabato 2 dicembre. Per il secondo anno consecutivo la diciannovenne accede infatti, intanto, alla fase finale della categoria Interpreti nella kermesse che si svolge nella Repubblica di San Marino. Manola è riuscita a colpire, con il suo talento e la sua determinazione – che dimostrano una capacità decisamente rara di saper giocare con la musica, la voce e il suono – l’esigente commissione artistica del Tour Music Fest e ad aggiudicarsi a pieno merito un posto nelle fasi conclusive che inizieranno da lunedì.

Se supererà la prova nella Sala Little Tony (per lei prevista mercoledì), si esibirà al cospetto dei presidenti di giuria Beppe Vessicchio e Kara DioGuardi, e dei massimi esponenti del settore musicale. Un sogno per tutti gli artisti emergenti ed anche per Manola, che è partito dalla prima esibizione a Firenze nello scorso settembre e che adesso la vedrà rappresentare la propria città per la categoria artistica Interpreti del Tour Music Fest sul palco che ha visto sfilare decine di artisti emergenti ormai diventati grandi professionisti del settore, come Mahmood, Ermal Meta, Federica Carta e molti altri, e provare a vincere i fantastici premi in palio come un tour europeo, una borsa di studio al Berklee - College of Music di Boston, la produzione di un singolo offerta dallo sponsor Riunite, strumenti musicali offerti da Algam Eko e un contratto di sponsorizzazione del valore di 10.000 euro da investire nella propria musica.

m. magi