Tour de force per sedare l’incendio

Ieri sera, dopo un’altra giornata di lotta senza tregua, il sospiro di sollievo di vigili del fuoco e volontari dell’antincendio: "Ce l’abbiamo fatta!". E’ stata infatti portata a compimento la lotta contro le fiamme che hanno mandato in fumo una vasta area del bosco di Stadomelli, nel territorio comunale di Rocchetta Vara. Ieri, per sedare l’incendio, dopo il canadair del primo giorno, è stato impegnato l’elicottero della Regione Liguria, con ’prelievo’ dell’acqua dal fiume Vara: una ricerca difficile vista la siccità. Oltre alle squadre dei Vigili del fuoco delle caserme della Spezia e di Brugnato, in pista anche una quindicina di volontari. L’incendio, come è noto, si era originario per effetto di una serie di fulmini, all’alba di lunedì.