Toti: "I partiti restino uniti alle elezioni"

"Spero che tutti i partiti che in questi sette anni hanno saputo costruire in Liguria un rapporto profondo con il territorio, non legato alle bandierine o alla scacchiera dei piccoli avanzamenti o retrocessioni del singolo simbolo, sappiano affrontare questa tornata elettorale con la generosità che hanno mostrato fino a oggi". Il governatore Giovanni Toti, a margine di un’iniziativa di solidarietà al popolo ucraino, invita il centrodestra a una riflessione in vista delle prossime amministrative. "A Sarzana c’è un’ottima sindaca donna – ha spiegato – che ha fatto cinque anni straordinari cambiando la faccia di quella città, e credo che i partiti siano già in campagna elettorale per garantirle un secondo mandato. Su Sestri Levante ci stiamo confrontando ma non vedo particolari problemi per cercare di vincere finalmente un luogo in cui molto si può fare anche in termini di crescita, occupazione e integrazione del nostro turismo".

Toti ha anche parlato di Ventimiglia dove "la Lega ha avanzato un’ottima candidatura, di una persona molto vicina all’amministrazione regionale, che ha rappresentato una bandiera giovane del nostro centrodestra nuovo e diverso e penso che meriti il sostegno di tutti". Una riflessione che deve, però, partire da Imperia, dove si ripresenta Claudio Scajola. "A Imperia c’è l’amministrazione di un sindaco civico, Claudio Scjaola, contro cui noi eravamo all’opposizione nelle passate elezioni, perdendole. Dopo un percorso di dialogo e condivisione oggi è presidente della provincia anche con i voti del centrodestra, sta facendo uno straordinario lavoro, chiede di poter collaborare con le forze politiche che governano la regione con un percorso di integrazione che non sia ingombrante rispetto alla sua esperienza civica: credo - conclude Toti - lo si debba ascoltare con grande attenzione, perché ha ottenuto la fiducia degli imperiesi da solo, senza i partiti del centrodestra. Credo che i partiti del centrodestra farebbero bene a imparare la lezione e ascoltare quella città con grande attenzione".