Tornano i Muscoli dei Mitilanti. Poetry slam al Dialma Ruggiero

Tutto pronto per il terzo round. Nuova serata di poesia, domani, al Dialma Ruggiero dove i Mitilanti riportano in scena il ‘Senti Che Muscoli Sp!’, evento di poetry slam inserito nel cartellone di Fuori Luogo 13 Mainstream, celebre rassegna teatrale creata da Scarti - Centro di produzione teatrale d’innovazione. Sul palco vedremo darsi battaglia sette dei migliori performer poetici del Paese, impegnati a contendersi il favore del pubblico, secondo le regole del poetry slam, ovvero recitando testi propri, con tre minuti a disposizione e senza l’ausilio di basi musicali o oggetti e costumi di scena. Al tempo stesso spettacolo e competizione, il poetry slam, nato oltre quarant’anni fa negli Stati Uniti, dalla fantasia del poeta Marc Kelly Smith, sta riscuotendo un successo sempre più grande in tutto il mondo. Sono oltre cinquecento le serate di questo tipo che si tengono infatti ogni anno in svariate location sul territorio nazionale, dal piccolo pub di quartiere a prestigiosi teatri. Una formula vincente che si richiama all’origine orale della poesia, per creare un ambiente di condivisione tra artisti e pubblico presente (si dice che a un poetry slam non sia possibile assistere, ma solo prendere parte).

A Spezia da quasi dieci anni gli alfieri del poetry slam sono i Mitilanti, il collettivo impegnato nella promozione della poesia performativa e non solo. In diverse location, nell’arco del tempo, hanno solleticato la fantasia di tanti concorrenti. A darsi battaglia, questo venerdì, dalle 21, saranno: Arianna Armanetti, Giuseppe Armillotta, Filippo Balestra, Viola Fronterrè, Piero Negri, Luca Tironi e Sofia Zoli. Due di loro, in base al voto di una giuria popolare, composta, secondo le regole del poetry slam, sorteggiando a caso cinque spettatori, raggiungeranno nella finale del 5 aprile, i qualificati delle due serate precedenti. Le sfide del D!alma fanno parte del campionato italiano di poetry slam, coordinato dalla Lips (Lega italiana poetry slam). A condurre la serata, nel ruolo di Mc (Maestri di cerimonia) saranno questa volta Filippo Lubrano e Marta Michelis, entrambi membri dei Mitilanti. Visto il successo delle prime due serate la prenotazione è consigliata. Il biglietto d’ingresso costa 10 euro ed è acquistabile e/o prenotabile al numero 333 2489192 (anche attraverso Whatsapp) e durante le sere di spettacolo di Fuori Luogo 13 direttamente al Dialma di via Monteverdi 117. Durante la serata sarà attivo anche il servizio bar, gestito da Luna Blu.

Marco Magi