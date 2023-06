Torna ’Vivere i portici’ Via agli incontri d’autore Debutto con Mezzacasa

In via Chiodo, in uno spazio aperto allestito con posti a sedere e schermo per la proiezione d’immagini, per consentire al pubblico di fruire delle presentazioni di libri, al fresco della sera ma protetti dai portici e in pieno centro città, per riappropriarsi degli spazi urbani e ritrovarsi insieme. Tornano gli incontri d’autore della rassegna ‘Vivere i portici’, ideata dalla Libreria Ricci, e patrocinata dal Comune della Spezia, all’insegna della divulgazione della cultura del territorio. Si parte oggi, alle 21, con la presentazione in anteprima nazionale della guida ‘Golfo della Spezia e Promontorio del Caprione. Le più belle escursioni tra monti e mare’ (pubblicato dalle Edizioni Giacché) di Roberto Mezzacasa. Si tratta di una guida sicura e affidabile, attraverso percorsi scelti e testati dall’autore, da Porto Venere a Riomaggiore nelle Cinque Terre, dal giro dell’isola Palmaria al paesaggio unico della Costa di Tramonti, con le incredibili scalinate a strapiombo sul mare, dove l’autore riscopre anche un antico ‘sentiero degli innamorati’ sul versante spezzino. La guida si avventura tra boschi, ulivi e muretti a secco, da Montemarcello a Lerici e Tellaro, da Ameglia a Punta Corvo, lungo sentieri che vanno, passo dopo passo, dalle morbide colline all’aspra roccia, al mare, tra conventi, santuari, forti e antichi borghi abbandonati immersi nel verde. Sarà anche un’occasione unica per ascoltare dal vivo l’autore: Mezzacasa, noto a livello nazionale, è originario delle Dolomiti bellunesi e vanta tra l’altro una decennale militanza nel Soccorso Alpino. Non è solo un esperto di escursionismo, ma è anche autore di ricerche sui percorsi storici, utilizzando sia i sentieri facili e segnalati, sia i percorsi più intricati, selvaggi e privi di segnaletica, fino ad arrivare alle prime difficoltà alpinistiche. Le sue ricerche hanno dato vita a diversi percorsi descritti in altrettante guide storiche ed escursionistiche, in particolare tracciando e ricostruendo alcuni sentieri della Prima Guerra Mondiale, come la ‘Linea Gialla’ e sentieri dei partigiani. La guida è composta con mappe 1:25.000, descrizioni dettagliate dei percorsi, profili altimetrici, tracce gps scaricabili, avvertenze e varianti proposte in base al livello di difficoltà, che facilitano la scelta degli itinerari e offrono un’ampia possibilità di escursioni per tutti. Il libro, che conta 176 pagine a colori, è in vendita al prezzo di 16,90 euro. Gli appuntamenti del mese prevedono altri due incontri: quello con Alberto Scaramuccia, che presenterà, assieme al professor Piergiorgio Cavallini, il volume curato dallo stesso Scaramuccia: ‘Rime irriverenti’ di Ubaldo Mazzini; e quello con Diego Sanlazzaro sugli anni d’oro della musica spezzina che presenterà, con il maestro Oliviero Lacagnina e il giornalista Luca Della Torre, il suo ‘Anni di concerti, dancing e radio libere’.

Marco Magi