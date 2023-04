Torna ’Spezia Outdoor’ Tra gare agonistiche ed escursioni in città

Un programma ricco di eventi con una pluralità di discipline sportive, gare agonistiche e non, ma anche un’occasione per riscoprire il territorio attraverso escursioni in città e nell’arco collinare. Il 22 e 23 aprile si svolgerà l’edizione 2023 della manifestazione ‘La Spezia Outdoor’, organizzata dal Comune con il coordinamento degli assessorati allo Sport e al Turismo. In queste due giornate saranno impegnati 35 operatori e sono in programma 25 attività. "Lo sport outdoor – ha dichiarato il sindaco Pierluigi Peracchini presentando la rassegna con gli assessori Marco Frascatore e Maria Grazia Frijia – è accessibile e praticabile per tutti e, grazie a questo tipo di attività, promuoviamo l’esercizio fisico all’aria aperta, spingendo i cittadini a frequentare di più lo spazio urbano, portando il benessere anche fuori dalle strutture". Ci saranno Nordic Walking, arrampicate, percorsi Cai ad anello, percorsi cicloturistici, gare mountain bike, visite guidate culturali e il Trail del Golfo, che vedrà il nostro arco collinare che si affaccia sul mare come protagonista. Piazza Europa è il punto di partenza delle numerose escursioni in programma e verrà allestito un villaggio dove si terranno incontri, appuntamenti divulgativi, esibizioni, ma non solo: si svolgeranno tutta una serie di attività in altre aree. Al Montagna poi si terranno le premiazioni nel pomeriggio di domenica 23.