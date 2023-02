Torna percorribile la mulattiera fino a Pastine

Il Comune di Levanto aggiunge un altro tassello alla rete escursionistica che si estende per oltre 80 km salendo dal centro storico fino ai confini con Bonassola, Monterosso, Carrodano e Borghetto Vara. Nei giorni scorsi, grazie all’incarico per la manutenzione dei sentieri che l’ente rivierasco ha assegnato alla cooperativa “Coop 90” (vincitrice del relativo bando), è stata riaperta l’antica mulattiera dall’abitato di Pastine a località Prati di Bardellone-Pianesia (sull’incrocio per Melana e località Vaggine), collegando gli agriturismi “Ca’ Melana” e “Degli Olivi” e rientrando sullo stesso sentiero sul crinale fino all’abitato di Lerici, con una deviazione anche per Vignana, permettendo così il rientro sul sentiero Lerici-Pastine.