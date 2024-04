Torna l’evento ’Bici in asta’. Mezzi abbandonati o rimossi piazzati a pubblico incanto

Torna sabato 27 aprile, in piazza Europa, ‘Bici in asta’, la manifestazione – giunta alla quarta edizione e promossa dal Comune – per la vendita, attraverso un’asta pubblica, delle biciclette abbandonate e rimosse dalle strade pubbliche. Un’occasione per incentivare il riciclo e promuovere l’uso di mezzi ecologici. Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto in beneficenza all’Associazione San Francesco. Dalle 10 alle 12 è prevista l’esposizione e il riciclo dei pezzi di ricambio, che saranno venduti dalle 14 alle 15 con offerta libera, poi spazio all’asta fino alle 16 (dalle 14 alle 16 le riparazioni gratuite delle biciclette non funzionanti). Inoltre, dalle 10 alle 15 ci sarà un test di simulazione in sicurezza di monopattini e biciclette elettriche Bit mobility.