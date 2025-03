Torna la tradizione dello ’scambio dei semi’ nel borgo di L’Ago

Dopo alcuni anni di assenza, torna lo scambio dei semi e delle marze giunto quest’anno alla decima edizione. Ad organizzare l’evento in programma oggi, la Comunità del Cibo e dell’Agrobiodiversità Terre del Levante ligure nata nel 2024 per promuovere e tutelare la biodiversità. L’associazione, presieduta da Aldo Righetti, sarà protagonista a L’Ago, piccolo borgo nel Comune di Borghetto Vara conosciuto per la produzione di una singolare leguminosa, il pisello nero. Supporteranno la manifestazione l’Associazione Castanicoltori del Levante ligure e la Bocciofila ‘Valle della Noce’, che mette a disposizione la sua struttura coperta.

A partire dalle 10 e fino alle 17 avrà luogo l’esposizione di semi di varietà presenti in Val di Vara e non solo, unitamente alle marze di piante da frutto della Val di Vara, che saranno distribuite in forma gratuita. La giornata sarà arricchita da tre interessanti conversazioni su temi di attualità. Si inizia alle 10.30 con Andrea Carboni del Crea di Bologna, che tratterà il tema dell’agrobiodiversità, come preservarla e valorizzarla. Il dottor Carboni, responsabile del centro bolognese che si occupa di leguminose, parlerà anche del ruolo del Crea che ha recentemente sottoscritto una convenzione con Terre del Levante ligure, per la ricerca delle varietà a rischio di estinzione e la valorizzazione dei prodotti di nicchia.

Alle 14, dopo la pausa per il pranzo, Maurizio Canessa, presidente della Associazione Castanicoltori del Levante ligure, tratterà della trasformazione del castagno selvatico in domestico. A seguire, alle 15, Franca Rossi, produttrice biologica e membro della Comunità del Cibo, parlerà di erbe selvatiche commestibili. Per aderire allo scambio dei semi e delle marze è indispensabile contattare Silvano Zaccone (al numero 347 4657039 anche tramite Whatsapp). L’associazione metterà a disposizione un tavolo sul quale esporre le varietà da cedere gratuitamente o scambiare.

Marco Magi