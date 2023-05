Torna la Geo Barents La nave con 336 migranti in arrivo venerdì al porto

Il ministero dell’Interno sceglie ancora il porto della Spezia per lo sbarco dei migranti salvati dalla Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso di Medici senza frontiere che negli ultimi due giorni ha recuperato 336 persone in due diversi interventi nel Mediterraneo. Per la città si tratta della seconda volta nell’arco di pochi mesi: alla fine di gennaio era stata la stessa Geo Barents ad ormeggiare a Calata Artom, con la task force coordinata dalla Prefettura che aveva assistito 237 persone salvate nei giorni precedenti. L’arrivo dell’imbarcazione di Medici senza frontiere, ieri ancora nelle acque del Mediterraneo centrale, è atteso per venerdì mattina alle 10: a bordo anche 52 donne (delle quali tre incinta) e 80 minori, due dei quali hanno meno di un anno. Il primo soccorso ha permesso di salvare 300 persone che erano stipate su un barcone in legno, col secondo sono state tratte in salvo 36 persone su un barchino di vetroresina ormai alla deriva. La scelta dell’approdo da parte del Viminale è stata oggetto di velate polemiche da parte della Ong.

"Il porto della Spezia dista quasi tre giorni di navigazione: nelle condizioni meteo marine in cui ci troviamo, non fa che aumentare le inutili sofferenze di persone che avrebbero diritto, così come sancito dal diritto internazionale, a sbarcare al più presto in un porto molto più vicino" afferma senza mezzi termini Fulvia Conte, coordinatrice dei soccorsi a bordo della Geo Barents, che sottolinea come "il team medico e psicologico, e i mediatori culturali si stanno prendendo cura delle persone". Ieri mattina, la macchina dell’assistenza si è rimessa in moto, con il prefetto Maria Luisa Inversini che ha tenuto le prime interlocuzioni telefoniche con forze dell’ordine, istituzioni, associazioni ed enti, in vista della riunione organizzativa che si terrà stamani alle 11.30. Il modello operativo dovrebbe essere lo stesso già messo in campo a fine gennaio, capace di raccogliere apprezzamenti anche a livello nazionale, così come potrebbe essere la stessa banchina – quella di Calata Artom – ad accogliere la Geo Barents: nessun problema di gestione, nonostante l’affollamento che vedrà protagonista lo scalo, dove tra venerdì e sabato sono attese anche tre navi da crociera e alcuni cargo.

Il punto di approdo sarà comunque al centro della riunione organizzativa, al pari del tema relativo alle risorse umane da mettere in campo alla luce di uno sbarco che sarà numericamente più consistente del precedente. "Sono certo che la nostra città nelle sue articolazioni associative ed istituzionali saprà accogliere al meglio i migranti della Geo Barents che tra tre giorni arriveranno alla Spezia: ci rivolgiamo innanzitutto al sindaco Peracchini affinché metta in campo tutte le strutture, le risorse e le procedure del caso" afferma Luca Comiti, segretario generale della Cgil, mentre per il consigliere regionale dem, Davide Natale, "La Spezia ha già dimostrato di essere un porto sicuro e di saper accogliere, ma com’è possibile individuare un porto che dista tre giorni di navigazione dal punto di soccorso e obbligare a ulteriore tempo in mare 336 persone? E’ una scelta disumana". L’amministrazione comunale si adoperi affinché le operazioni avvengano nel rispetto delle normative e con le più ampie tutele nei confronti di vite umane sofferenti" ribadisce Iacopo Montefiori, segretario provinciale del Pd.

Matteo Marcello