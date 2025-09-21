Torna ‘La città d’un tempo’

Il celebre Teatro Politeama ‘Duca di Genova’, con la sua storia, è in copertina, in una rara immagine prima della demolizione, nel calendario di Spezia ‘La città d’un tempo’, edizione 2026, appuntamento annuale delle Edizioni Giacché, proposto nella consueta veste d’antàn in edizione di pregio, con grandi foto d’epoca dalle collezioni di Giuseppe Cappellini, Sergio Del Guerra, eredi Devoto, Euro Costa, archivio Cattedrale di Cristo Re. Il calendario, in grande formato (aperto 30 x 60 centimetri, verticale), con le fasi lunari e ampio spazio per appunti, è in vendita in libreria, in edicola e sugli store online. L’inserto all’interno contiene diverse foto inedite del grande teatro inaugurato nel 1880, edificato principalmente per l’esecuzione delle opere liriche, che non trovavano spazio negli altri teatri cittadini. Ma il calendario ci regala altre belle immagini con accurate descrizioni della città d’un tempo, come una piazza Brin senza auto e con i giardini ancora da venire. Anche piazza Garibaldi attraversata da uno dei primi tram di passaggio, fa bella mostra di sé, in un’immagine d’epoca inedita commentata per l’occasione da Gino Ragnetti. Lo stesso autore descrive l’immagine del complesso quattrocentesco di San Francesco il Grande, che non è l’unico edificio sacro nel calendario. A marzo incontriamo infatti la storia del Tempio del Sacro Cuore, costruito tra il 1926 e il 1931, che restituì una sede ai Frati Minori Cappuccini cacciati nel 1857 dal convento sul Colle dei Cappuccini. E al posto del Colle, dove oggi sorge la Cattedrale, il calendario ci presenta a novembre una rara immagine del portico in costruzione, la cui realizzazione decisa negli anni ‘50 causò di fatto, come racconta Alfredo Milazzo nel libro ‘La Cattedrale di Cristo Re’, la modifica forzata del progetto delle scalinate di accesso alla chiesa. Altre immagini si susseguono come il Palazzo Oriana di Gino Bacigalupi, che fu tra coloro che maggiormente contribuirono a dare un nuovo ed elegante volto alla Spezia di primo Novecento. Lo stile e la storia del palazzo sono descritti da Diego Savani che illustra anche l’immagine della sala da tè dello scomparso bar e pasticceria Bazell-Crastan. Non poteva mancare la piazza del Mercato con le sue tettoie Liberty, o la passeggiata Morin con il pontile dei vaporetti, o a dicembre, lo stabilimento balneare Helios.

Marco Magi