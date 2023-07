Torna la “Ciassa Brin in festa” a La Spezia: aggregazione e inclusione

Tre giorni di divertimento nel quartiere Umbertino, a cura dell’associazione Prospezia Ciassa Brin con la terza edizione di ‘Ciassa Brin in festa’, manifestazione realizzata anche per rivitalizzare il quartiere, creare aggregazione ed inclusione, il cui ricavato verrà in parte donato in beneficenza e che si svolgerà, naturalmente, in piazza Brin. Si svolgerà da oggi a domenica, con l’impegno particolare di molti volontari che, fin dalle 17.30, organizzeranno in una girandola di iniziative destinate a movimentare la piazza per la gioia di tutti: grandi e piccini, con gastronomia (sgabei, patatine, dolci, arrosticini, porchetta, zucchero filato), musica, giochi e truccabimbi. Nello specifico oggi, alle 18, l’esibizione della scuola Caribbean Dance e a seguire serata latinoamericana con esibizione folkloristica intervallata da musica con il deejay Prea e musica anni 8090. Domani, invece, sempre con Prea e l’intrattenimento musicale col noto cantautore Riccardo Borghetti. Infine domenica, il deejay Prea, si alternerà con Flavio Vitali, mentre alle 21 è prevista l’esibizione di line dance con la scuola di ballo Country River. Dalle 18.30 alle 20.30 sarà presente la Coop Mondo Aperto per promuovere il progetto Comunità educante Umberto I e per selezionare il logo vincitore del contest (la votazione si terrà tramite bigliettini anonimi, tutti possono esprimere la propria preferenza). "Un’occasione, col patrocinio del Comune, per ritrovarsi con amici e parenti – dichiarano da Prospezia Ciassa Brin – e passare una serata gustando cose sfiziose e musica per tutti i gusti".

marco magi