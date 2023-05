Torna ’Io per lei’ di Telethon Acquisti in piazza Beverini per sostenere la ricerca

Ritorna la campagna di Telethon, ‘Io per Lei’. Oggi e domani, in piazza Beverini (largo Cafferata), dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, sarà possibile acquistare i ‘Cuori di biscotto’ e sostenere i progetti di ricerca finanziati e sviluppati dalla Fondazione Telethon. I ‘Cuori di biscotto’ saranno in distribuzione grazie ai volontari, con il supporto della sezione spezzina dell’Associazione nazionale carabinieri. Altri banchetti solidali, per sensibilizzare sull’importanza del sostegno alla ricerca scientifica per la cura delle malattie genetiche rare, saranno presenti a Lerici, Sarzana, Levanto, Riomaggiore oltre che al negozio ‘Ruggia Calzature’ di piazza Garibaldi e ‘Panuccio Tende’ di viale Italia 478.