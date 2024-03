Torna in scena ’Piccoli Impavidi’

Torna la rassegna ’Piccoli Impavidi’ riservata ai bambini e alle famiglie per scoprire insieme l’affascinante mondo del palcoscenico. Domani pomeriggio e lunedì mattina per le scuole va in scena lo spettacolo dal titolo "Ho un punto tra le mani" inserito nella rassegna curata da Francesca Lateana. Domenica quindi doppio appuntamento alle 15.30 e 17.30 mentre lunedì le scolaresche saranno in sala dalle 9 alle 10.30. Un lavoro di Tam Teatromusica con Flavia Bussolotto ispirato a "Lo spirituale nell’arte e Punto linea superficie" di Vasilij Kandinskij e pensato per un pubblico di piccolissimi a partire dai 2 ai 6 anni. In scena un corpo in dialogo con il silenzio di un punto o di una linea nello spazio, immerso nell’esplosione di colore, che è anche cibo, profumo, il suono di uno strumento musicale. Insieme a Flavia Bussolotto le creazioni digitali sono di Alessandro Martinello, suoi Michele Sambin.