Torna il ’Ten Minute Show’ nel locale di via Valdilocchi

Questa sera, ore 22, torna allo Shake Club il Ten Minute Show, appuntamento live periodico e fra i più amati del locale Arci di via Valdilocchi. Dieci artisti locali – e non solo – si esibiranno uno dopo l’altro in performance da dieci minuti, in totale libertà di espressione. Si alterneranno sul palco, scanditi dalla conduzione di Michele Angelotti ed Andrea Siviglia, che coinvolgeranno gli spettatori in un’originale lotteria a premi: Alice Parodi e Tania Lunghi (Femmes), Luciano Torri, Alfredo, Marco e Eddy (Barbara Still), Tito (Liberate il Kraken!), Luca Russo e Jack Lomasti (La Briscola Bugiarda), Claudio Alcara (Stroszek), Marcipet e Jackie, Lorenzo, Marco e Fede (Malincuore). Chiuderà il dj set di Missis Hippie. Ingresso gratuito riservato ai possessori di tessera Arci.

C.T.