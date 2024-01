Torna il Premio Cozzani. Un’edizione speciale per la ’Nuova Eroica’

Il 2024 sarà un anno speciale per La Nuova Eroica e per le iniziative portate avanti dall’associazione ’Amici di Ettore Cozzani’, che da anni ne preserva la memoria e ne porta avanti la valorizzazione. Quest’anno si celebrano infatti 140 anni dalla nascita del poeta, scrittore ed editore spezzino che ebbe l’idea di creare la rivista, L’Eroica, che diventò punto di riferimento culturale a livello nazionale e internazionale durante il secolo scorso. Domani alle 17, nel salone consiliare del palazzo della Provincia, sarà consegnato l’omonimo premio a sei studenti del liceo classico ’Lorenzo Costa’, i cui nomi saranno rivelati durante la cerimonia. Questo riconoscimento, giunto alla seconda edizione, premia i giovani che si stanno impegnando nel portare avanti la memoria e la cultura letteraria della nostra città, aiutando l’associazione nello sviluppo de ’La Nuova Eroica’, la versione contemporanea della rivista fondata da Cozzani.

Gli studenti che verranno premiati hanno scelto lo scorso anno di aderire al progetto di Pcto, indetto dall’associazione culturale, per realizzare, tramite un percorso guidato, un numero della rivista digitale e produrre materiale testuale, fotografico e artistico per la creazione del numero IX della rivista. "La poesia è l’elemento che ha permesso a Ettore Cozzani di radunare intorno alla sua rivista grandi nomi della letteratura come Sem Benelli, Elsa Morante e Gabriele D’Annunzio – spiega Giovanni Pardi, presidente dell’associazione ìAmici di Ettore Cozzani’ –. Proprio attraverso la scrittura poetica molti giovani cercavano il loro spazio e ancora oggi ospitiamo tra le nostre pagine persone che hanno qualcosa da dire e vogliono esprimersi". La premiazione vera e propria sarà preceduta dai saluti istituzionali del sindaco Pierluigi Peracchini, dall’introduzione alla cerimonia a cura di Giovanni Pardi e Luigi Grillo seguita dalla lettura di alcuni brani estrapolati dall’Eroica e riproposti dall’attore spezzino Roberto Alinghieri.

A seguire il maestro Giuseppe Bruno, direttore del conservatorio ’Giacomo Puccini’ terrà una lezione-concerto sul tema ’Eroica, la nascita di una sinfonia’, a cui farà seguito un intervento della professoressa Eliana Bacchini dal titolo ’Ettore Cozzani la scuola e i giovani’. Dopo la premiazione dei sei studenti del liceo classico ’Costa’, il pomeriggio proseguirà con la consegna del premio alla carriera destinato all’artista Mirella Raggi presentata da Valerio Cremolini. Il premio Ettore Cozzani ha ricevuto il patrocinio del Comune della Spezia e alla conferenza di presentazione erano presenti Giovanni Pardi, Gabriele Ciardi, Andrea Ciardi, Cinzia Forma, Roberto Alinghieri e Gabriella Tartarini.

Ginevra Masciullo