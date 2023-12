Torna il Motobabbo Natale. Raduno e tour a due ruote

Tutto pronto per la quarta edizione del MotoBabbo, che vedrà ancora una volta l’impegno di Francesco Lombino e Mauro Angelotti. Con almeno un Babbo Natale in testa e con l’obbligo di abbigliamento natalizio per chiunque voglia aderire cavalcando la propria moto, scooter o motociclo, l’appuntamento è oggi, con ritrovo alle 14 in piazza Europa, con partenza poi alle 15 e giro per le strade cittadine scortati dalla polizia municipale, con unica tappa al centro commerciale Le Terrazze dove entreranno tutti i partecipanti per un giro, prima della ripartenza con direzione Riomaggiore. "Lì ci attenderanno i servizi di sicurezza per scortarci nel parcheggio bus del borgo – spiegano –. Durante l’evento, comunque, vi saranno delle staffette per il controllo e il blocco del traffico per rendere più fluido il percorso. Ricordiamo, inoltre, che ogni partecipante è responsabile delle proprie azioni, perché tutto si svolgerà nel rispetto del codice della strada e della sicurezza di tutti. Chi si renderà responsabile di condotte non idonee sarà allontanato". Oltre alla polizia locale, quale scorta per l’intera manifestazione, dovrebbe esserci l’adesione anche di operatori di carabinieri, polizia e guardia di finanza. "Lo scopo della manifestazione? Oltre al ritrovarsi ed augurarsi buone feste in modo diverso e innovativo, il piacere di portare tanti Babbi Natale in giro per la città. E dall’anno prossimo, l’obiettivo è approntare una raccolta fondi per una onlus del territorio".

m. magi