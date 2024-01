’Tonia che aveva un pettirosso tra i capelli’ nella sala parrocchiale con la Coop 1° Maggio

Nella sala parrocchiale Itala Mela di San Terenzo, domani alle 17, si terrà il primo appuntamento della Rassegna letteraria 2024 organizzata dalla Coop 1° Maggio. Nell’occasione sarà presentato per la prima volta a livello nazionale ‘Tonia che aveva un pettirosso fra i capelli’, una favola per tutti scritta ed illustrata da Lara Ghiglione, Vanessa Isoppo e Beppe Mecconi, curatore anche quest’anno della kermesse. "Dopo un 2023 che ha visto la rassegna registrare un grande successo di partecipazione – afferma Settimo Scatena, presidente della Coop 1° Maggio – , ripartiamo alla grande con questa prima uscita nazionale di una fiaba per piccoli e grandi, scritta e illustrata da tre autori conosciuti ed apprezzati dai frequentatori dei nostri eventi. Entriamo così nel vivo dei nostri appuntamenti, al quale si intrecceranno nei prossimi mesi altre iniziative sul territorio, in un calendario che presenteremo sabato, frutto del lavoro appassionato del consiglio della Cooperativa e del sostegno prezioso del Comune di Lerici".