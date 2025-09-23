Tonelli trionfa a Portofino

Straordinaria impresa del giovane follese Alessio Tonelli. Il 15enne nuotatore, che difende i colori della Superba Nuoto (nella foto), ha vinto la celebre e durissima traversata di dieci miglia nautiche da Sestri Levante a Portofino. Una gara che il giovanissimo nuotatore ha chiuso in 5 ore, un minuto e 35 secondi. Secondo posto per Alessandro Simonazzi (CooperNuoto Carpi) in 5:23:06.9.

Ben 123 nuotatori si sono sfidati nei due percorsi: la spettacolare ’Long Race’ di 10 miglia nautiche con partenza da Sestri Levante e arrivo a Portofino – vinta da Tonelli – e la più breve ma suggestiva gara di 2.500 metri tra Santa Margherita e Portofino, attraverso l’Area marina protetta. In quest’ultima gara si sono imposti Stefano Gentile della Nuotatori Genovesi nel master maschile, Alessandra Biscotti della Genova Nuoto in quello femminile, Alessandro Zsolt Baldacci della Genova Nuoto tra gli agonisti e Giorgia Tizzoni tra le agoniste.

Al giovane nuotatore follese sono arrivate nella giornata di ieri anche e congratulazioni dell’amministrazione cumale guidata da Rita Mazzi. "A lui vanno le più vive congratulazioni: un risultato che rende onore non solo al talento sportivo, ma anche all’impegno, alla determinazione e alla passione di un ragazzo che rappresenta al meglio i nostri giovani".