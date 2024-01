Tiziano Murena e Luca Veschi da ’Bacchus’. Dai Police a Madonna sullo stile anni ’80

L’osteria Bacchus, per il suo ‘Aperitivo in musica’, è pronta ad ospitare stasera il duo composto da Tiziano Murena & Luca Veschi. La coppia di musicisti presenterà una rivisitazione della migliore discografia anni ‘80 ricca dei brani che tanto hanno segnato una generazione, passando da formazioni mitiche come Duran Duran e Police, ad interpreti amati come Madonna e Billy Idol. Murena ha cantato e suonato con diverse band in Svizzera, Italia, Francia, Canada e registrato 10 cd e dvd, inclusi 5 da solista (composizioni originali). Ha presenziato al Montreux Jazz Festival nel 2012 e nel 2015 nell’ambito del Jazz-Blues Boat e suonato al Cully Jazz Festival. Ha partecipato a jam session e la collaborato con Zucchero, Bruce Forman, Charlie vitamina band, Rockstalgy ( ex Aiglons) e cantato ad aprire il concerto dei Platters in Italia. Come ogni domenica il locale di viale Amendola propone un primo mini-set alle 19 e il concerto alle 21.