Tira calci alla porta della ex moglie

Nel corso della nottata tra giovedì e venerdì, i carabinieri della compagnia delal Spezia hanno arrestato in città un 50enne resosi responsabile della violazione del divieto di avvicinamento alla ex moglie. La donna, aveva chiesto aiuto perché, nel cuore della notte, l’uomo, si era presentato alla porta di casa e l’aveva presa a calci. Tutto questo nonostante il divieto di avvicinamento notificatogli dopo l’attivazione del cosiddetto ’codice rosso’ a seguito della denuncia presentata dalla donna per le violenze di cui era stata vittima. Ricevuta la chiamata, sul posto è immediatamente stata inviata una pattuglia di carabinieri della sezione radiomobile, che ha sorpreso l’uomo e lo ha bloccato, evitando che la situazione degenerasse, dichiarandolo in arresto. L’autorità giudiziaria ne ha disposto la custodia agli arresti domiciliari.