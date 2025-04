Liguria, tir a fuoco in galleria sull’A12. La regione tagliata a metà. Chilometri di coda, task force al lavoro

Genova, 10 aprile 2025 - A causa del tir andato a fuoco stamani alle 11 circa in una galleria dell'autostrada A12 Genova-Sestri Levante nel tratto tra Lavagna e Sestri Levante la rete autostradale ligure è tagliata a metà da ore poiché il transito è stato chiuso in entrambe le direzioni per consentire le ispezioni alla volta del tunnel. Oltre dieci chilometri di coda sono segnalati sull'Aurelia tra Chiavari e Sestri Levante. Aspi consiglia a chi viaggia verso Livorno dopo l'uscita obbligatoria a Chiavari, dove si registrano 9 chilometri di coda, di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Sestri Levante. Agli utenti in coda è in atto la distribuzione di acqua.

Sul tratto sono stati avviati i lavori di ripristino nella galleria del Fico, dopo le ispezioni effettuate per la verifica dei danni causati dell'incendio del mezzo pesante che trasportava carta. Le attività di spegnimento rese complesse dal continuo riattivarsi delle fiamme, seguite da quelle di bonifica e pulizia, hanno visto impegnate le squadre dei vigili del fuoco e della Direzione di Tronco di Genova fino al tardo pomeriggio di oggi. Ingenti i danni all'interno del fornice, dove si rende necessario il ripristino della pavimentazione e di tutti gli impianti, oltre a interventi sulla calotta.

Pertanto, per consentire le prime attività di messa in sicurezza, è stata attivata una task force che lavorerà tutta la notte con l'obiettivo di aprire alle 6 di domani i tratti compresi tra Chiavari e Sestri Levante in direzione Sestri Levante e tra Sestri Levante e Lavagna in direzione Genova.

A chi viaggia verso Genova Aspi consiglia di uscire a Deiva Marina e rientrare a Lavagna dopo avere percorso la viabilità ordinaria. All'interno del tratto chiuso si registrano code fino a Sestri Levante. Per i veicoli diretti verso Firenze o Roma, si consiglia di seguire la A7 in direzione Milano, poi la A21 verso Piacenza e immettersi sulla A1 in direzione Bologna. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso.