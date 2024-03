Timori per il futuro del San Nicolò

Gli interventi di ristrutturazione edilizia dell’edificio che ospita il presidio ospedaliero San Nicolò, il cui inizio è previsto a breve, saranno al centro della seduta straordinaria del consiglio comunale di Levanto in programma domani alle ore 18. L’assemblea, chiamata a riunirsi su richiesta dei gruppi “Obiettivo Levanto” e “Azione civica indipendente”, discuterà gli aspetti riguardanti l’eventuale spostamento in altre sedi degli ospiti della Rsa e dei letti dell’ospedale di comunità e la riorganizzazione della piastra ambulatoriale durante lo svolgimento dei lavori. L’ospedale San Nicolò di

Levanto, punto di primo intervento, dovrebbe essere destinato ad ospitare una struttura fortemente integrata con il territorio, adatto per lungodegenza e servizi ambulatoriali oltre che mantenere la sede dell’ospedale di comunità. Ma secondo i promotori della seduta di consiglio comunale, il futuro della struttura sarebbe ancora incerto, e ancora non sarebbe sufficientemente chiaro quali servizi saranno garantiti e in che modo. Per questo tutti i cittadini sono invitati ad assistere alla seduta di consiglio comunale in cui si cerchera di fare il punto sul destino del San Nicolò.