Tifosi, sospiro di sollievo "Ora invadiamo il Mapei"

"Abbiamo vinto noi!". I tifosi aquilotti esultano per la scelta della Lega di Serie A di tornare sui propri passi e indicare Reggio Emilia come lo stadio dove si svolgerà lo spareggio Spezia -Verona. La scelta iniziale di Udine ha scatenato da subito la sollevazione popolare. Emblematico a riguardo il messaggio lanciato, sulle prime, dall’avvocato Massimo Lombardi del club ‘Orgoglio Spezzino’: "Occorre la mobilitazione della città intera per revocare la decisione. Spezia e gli spezzini meritano rispetto". A ruota, in un frenetico susseguirsi di notizie, la protesta di tutti gli spezzini è cresciuta a livello esponenziale, con gruppi e club dei supporter aquilotti a sollecitare un cambio di rotta. Cosa che si è verificata, grazie alla determinazione dello Spezia Calcio, con la scelta del ‘Mapei’ di Reggio. Ancora da stabilire il numero di biglietti a disposizione, una prima indicazione parla di 4000 per ogni tifoseria. "Come sempre accade nei momenti di difficoltà, la comunità spezzina si è compattata in modo straordinario – dice Lombardi – Come in occasione di Spezia-Genoa del 2006, non abbiamo accettato la decisione penalizzante di a Udine. La protesta ragionevole e la proposta di uno stadio equidistante, ha prodotto i suoi effetti. Bravo lo Spezia a perseguire nelle sedi competenti la volontà popolare con determinazione. Ora non resta che invadere Reggio Emilia". Soddisfatto Gabriele Pierini del gruppo Belini frizzanti: "Eravamo i primi a essere contrari alla decisione di giocare a Udine, non avremmo partecipato come gruppo alla trasferta. La scelta iniziale della Lega c’è parsa rischiosa sotto il profilo dell’ordine pubblico. E ingiusta, perché prevedeva un chilometraggio doppio da parte nostra rispetto a quello dei tifosi del Verona. Bravissi i dirigenti aquilotti a lottare per ottenere una destinazione equidistante. Abbiamo già 300 prenotazioni in poche ore, confidiamo di riuscire a reperire i pullman quanto prima per soddisfare le esigenze di tutti". Carico Simone Anghileri del gruppo Bullone: "Una buona notizia per il popolo bianco che consentirà a tutti i tifosi di seguire la squadra in massa per raggiungere insieme la salvezza. L’aver saputo la destinazione solo il martedì richiederà un ulteriore sforzo organizzativo per portare più tifosi possibili a Reggio". Esulta Michele Masala del club ‘Cavatorti’: "La notizia di Udine ci aveva freddato, non sarebbe stato giusto. La scelta di dirottare la gara al ‘Mapei’ è confortante, in poche ore abbiamo già riempito un pullman. Tutti a Reggio!".

Fabio Bernardini