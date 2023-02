Tifosi ospiti urinano sugli addetti dello Spezia Un insulto razzista contro lo juventino Kostic

La bella serata di sport andata in scena all’Alberto Picco domenica pomeriggio in occasione del match Spezia-Juventus (oltre diecimila i tifosi bianchi artefici di un tifo incessante e di una splendida coreografia in curva Piscina, 1500 quelli juventini) è stata macchiata da due episodi gravi. Nel corso della partita due collaboratori dello Spezia, un uomo e una donna, mentre svolgevano la loro attività all’interno del terreno di gioco, all’atto del loro passaggio sotto il settore riservato ai tifosi juventini, hanno sentito cadere del liquido sulla testa. Alzati gli occhi in direzione dei supporter juventini, stando al loro racconto, hanno scorto un uomo intento a urinare sulle loro teste. Allibiti per quanto stava accadendo, i due addetti si sono allontanati per poi andarsi a lavare e ripulire. Il fatto è stato confermato anche dalla società aquilotta. E dire che la partita si era svolta in un clima di festa, tra cori e incitamenti da parte delle rispettive tifoserie per le squadre del cuore, senza accenni a slogan o cori ostili. Poi il fattaccio che ha, ovviamente, scioccato i due malcapitati dipendenti in servizio allo stadio i quali, nelle prossime ore, potrebbero recarsi in Questura per sporgere formale denuncia. La Digos della Questura della Spezia ha già acquisito i filmati ad alta definizione dell’impianto di videosorveglianza del ‘Picco’ per accertare ciò che è accaduto e per individuare l’autore del gesto che, ovviamente, sarà passibile di Daspo in quanto è stato violato il regolamento che disciplina la permanenza dei tifosi sugli spalti. Sul finire di gara, da evidenziare anche le invettive partite dalla Curva Ferrovia all’indirizzo dello juventino Filip Kostic. A riguardo circola un video amatoriale in cui si scorge il centrocampista serbo mentre si avvia verso l’uscita abbandonando il terreno di gioco. L’audio che lo accompagna ’isola’ una singola voce – non si è trattato dunque di un coro – che rivolge al giocatore un insulto a sfondo razzista. Un episodio isolato, dunque. I contorni della vicenda sono peraltro confermati da tutti coloro che erano presenti allo stadio ma anche dal fatto che l’episodio non sia stato oggetto di alcuna specifica segnalazione da parte della Procura federale. Purtroppo, ha ragione l’ex aquilotto (e ora tecnico del Napoli) Luciano Spalletti: in tutti gli stadi italiani è di moda tifare contro gli avversari, bisognerebbe a riguardo prendere esempio dall’Inghilterra, dove si tifa a favore solo della propria squadra.

Fabio Bernardini