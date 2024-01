The Veterans in Skaletta. Band culto Ramonscore con il trio The Odorans

Punk Rock Mentality-Striped Records Edition: serata imperdibile alla Skaletta Rock Club sabato, dove alle 21 si alterneranno band super ospiti, accomunate dall’appartenenza alla label indipendente. Piatto ricco dell’evento, i The Veterans, che tornano in una delle quattro date in cartellone nel Nord Italia – preceduta da quelle di Torino e Como e seguita domenica da quella di Cesena al Riot – e si esibiranno insieme ai compagni di etichetta finlandesi The Odorants. Formazione culto della nicchia ’Ramonescore’, i The Veterans sono un supergruppo attivo da un decennio formato da Andrea Caredda dei Manges e membri di Teenage Bubblegums, Ponches, Semprefreski, che si preparano a una lunga serie di live, a partire dal Puke Fest in Germania e una nuova uscita.

"Non mi fermo mai – spiega Andrea in attesa di questo ritorno - , per cui mi viene abbastanza naturale mettere in fila un progetto dopo l’altro. In attesa che i Manges riprendano l’attività live a primavera, ho deciso di andare in giro con la mia band; mi piace perché posso suonare sia le canzoni dei Manges, sia altre che ho scritto appositamente per questo gruppo, che formo insieme al chitarrista Stefanino di Palermo, la bassista Alessandra di Forlì e il batterista Gabry di Vicenza per un pop punk solare e melodico". Punk rock nel menù del trio finlandese The Odorants, innamorati tanto dei Ramones, quanto degli Alkaline Trio e dei Cure.

Nati negli anni Novanta, sono cresciuti fino a lavorare con una major nel loro paese di origine e si sono ritrovati dopo una lunga pausa, tornati in sala di incisione per il nuovo album ’Love Songs Never Die’, prodotto da Perry dei Travoltas, uscito da pochi giorni e presentato durante questo tour. A completare il cartellone del Punk Rock Mentality anche i giovani punk sarzanesi I.O.P.S. e dj Franz Barcella da Bergamo.

Chiara Tenca