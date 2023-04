’The Spezziner’ con i bersaglieri

‘The Spezziner’ omaggia i fanti piumati. In occasione del 70° Raduno Nazionale dei Bersaglieri che si svolgerà alla Spezia dal 22 al 28 maggio ‘The Spezziner’ dedica una copertina Special Edition progettata e disegnata dal maestro Gloria Giuliano. Un’opera d’arte eccezionale per un evento di rilevanza eccezionale per la nostra città che, grazie alla collaborazione con il comitato organizzatore del raduno, è stato possibile realizzare su carta martellata a tiratura limitata di sole 100 stampe delle dimensioni di 30x40 centimetri numerate, autenticate e firmate dall’autore. ‘The Spezziner’ è un progetto ideato dall’associazione culturale spezzina Studio18, con il supporto di noti artisti e sulla traccia di altri predecessori in altre città (anche straniere, come New York e Parigi), per evidenziare, con le illustrazioni delle proprie copertine, gli aspetti che contraddistinguono in modo inequivocabile usi costumi e l’appartenenza alla città. È possibile prenotare l’opera Special Edition di Gloria Giuliano sul sito thespezziner.com o nel Villaggio dei Bersaglieri il 26 al 28 maggio in città. Info: 347 9798934 e 3389911240 (The Spezziner) o 350 0233553 (Comitato organizzatore bersaglieri).

marco magi