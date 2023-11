Testa di maiale davanti al Ferdeghini. E una minaccia: "Tempo scaduto"

Non bastavano gli striscioni, l’auto del calciatore Verde imbrattata e la minaccia a un dirigente sotto casa, l’atmosfera pesante che si respira per il pessimo risultato in classifica dello Spezia Calcio, sta degenerando dopo il gesto compiuto da alcuni sconsiderati (non è giusto chiamarli tifosi) la scorsa notte.

Attorno alle 22 di mercoledì quattro persone incappucciate si sono avvicinate al cancello del centro sportivo Ferdeghini da via Melara, sotto il raccordo autostradale, hanno affisso uno striscione con la scritta in nero “Tempo scaduto“ e depositato al di sotto una testa di maiale mozzata. Un metodo che viene utilizzato dai mafiosi. Facile intuire a chi fosse rivolto il messaggio, visto che proprio ieri è stato sostituito l’allenatore, con la presentazione di Luca D’Angelo che ha preso il posto di Massimiliano Alvini. Evidentemente qualcuno pensa che i cambiamenti dovrebbero proseguire e ha scelto il modo peggiore per manifestarlo.

A scoprire il macabro messaggio è stato ieri mattina il custode del centro sportivo Ferdeghini quando è andato ad aprire. Ha subito chiamato la polizia e sul posto sono arrivare la Digos e la scientifica che ha effettuato i rilievi. Sia lo striscione che la testa di maiale mozzata sono stati sequestrati. Gli agenti hanno analizzato subito le telecamere del centro sportivo e da quelle si è risaliti all’orario del blitz dei quattro incappucciati, poco dopo le 22. Questa volta non c’è stato neppure bisogno che lo Spezia presentasse denuncia, perché trattandosi di minacce di stampo mafioso, si procede d’ufficio. La Digos ha acquisito i filmati non solo del Ferdeghini, ma anche quelli delle telecamere di sorveglianza che si trovano nelle vicinanze, attraverso le quali può essere ricostruito il cammino dei quattro autori del macabro gesto.

Amarezza in sede Spezia, ma anche la consapevolezza che questo non è il gesto di veri tifosi. "Come ho avuto modo di dire mercoledì in conferenza – il commento dell’amministratore delegato Andrea Gazzoli – queste azioni non sono di certo riconducibili ai veri tifosi dello Spezia e si commentano da sole. Non credo ci sia altro da aggiungere, se non che in questo momento sarebbe decisamente importante abbassare i toni della discussione, limitandosi a una critica costruttiva e appassionata, cercando di stare vicino alla squadra come i nostri tifosi hanno sempre fatto. Siamo sempre a disposizione per confrontarci con chi ama lo Spezia, anche quando si tratta di confronti forti come accaduto recentemente, ma sempre nel nome della civiltà e della condivisione di idee per il bene del club".

Massimo Benedetti