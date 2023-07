Tesoro per la depurazione "Incassi di via dell’Amore per gli impianti salvamare"

Utilizzare gli incassi prodotti dalla Via dell’Amore per la realizzazione di impianti di depurazione a ciclo completo nei borghi delle Cinque Terre. La proposta è della Comunità marinara delle Cinque terre, che interviene a piedi uniti su uno dei temi caldi del momento – l’accesso a pagamento nello storico sentiero a picco sul mare – per declinarlo verso una delle criticità storiche del territorio, e sulle quali da tempo la stessa associazione presieduta da Roberto Benvenuto non manca di sferzare le istituzioni.

"Secondo noi, una buona idea, una lungimirante proposta, potrebbe essere quella di finalizzare gli incassi che produrrà la via dell’Amore, fatta salva la quota da accantonare per mantenerla aperta in sicurezza, a progetti e lavori per dotare i cinque paesi di impianti di depurazione a ciclo completo, impiegando l’acqua che ne risulta dagli impianti per usi agricoli. Ammesso che un mare sano interessi a qualcuno" spiegano dalla Comunità marinara, con l’associazione che sottolinea come "nel giro di trent’anni, lo sfruttamento di questo piccolo territorio, di questo mare, è aumentato in modo esponenziale, con grande ritorno economico ma ad esclusivo discapito dell’ambiente. All’accanito e miope sfruttamento ambientale non sono seguite opere e servizi capaci di contenere o limitare i danni ambientali prodotti, poche le idee capaci di prospettare un futuro realmente ambientalmente sostenibile".

Una situazione che secondo la Comunità marinara ha precise responsabilità "ascrivibili a tutte le componenti politico amministrative, Comuni, Parco, Regione, Ministero, Stato. Da anni denunciamo la mancanza in tutto il territorio di veri impianti di depurazione, quelli per capirci la cui acqua di risulta alla fine del ciclo di depurazione possa essere utilizzata per fini agricoli e non dispersa in mare ad una data profondità distante dalla costa, insieme ai tensioattivi non trattati. Nonostante ripetute dichiarazioni di presa d’atto del problema dal presidente della Regione Toti alla presidente del Parco Donatella Bianchi, nulla di concreto è stato messo in programma. Non rimane che dimenticarsi delle bandiere blu e di tutte le vele disponibili, e ammirare fior fiore di saponi e bollicine".

"Nessuno, ma proprio nessuno – conclude la Comunità marinara –, spende una sola parola in favore della tutela del mare. Ignorati e quasi sbeffeggiati gli allarmanti studi di due illustri Università, commissionati e recentemente pubblicati dal Parco; la ristretta baia delle Cinque Terre è in rapido declino ambientale, la protezione inefficace, prevale l’economia non sana dello sfruttamento delle risorse al massimo dei giri disponibili".