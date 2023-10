Teoria e storia delle arti:. Daniele Calzetta è il ’super laureato’

Un nuovo eccellente traguardo per lo spezzino Daniele Calzetta che, dopo la laurea in Filosofia con lode all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano con una tesi sulla trasposizione cinematografica di Socrate di recente pubblicazione (Socrate al cinema, Mimesis edizioni 2023), ha conseguito la laurea in Teoria e storia delle arti e dell’immagine con lode nello stesso ateneo. Ha discusso una tesi su San Paolo sotto la supervisione dei professori Vito Limone e monsignore Carlo Dell’Osso. Per la realizzazione del lavoro, ha trascorso un periodo di studi di un anno al Pontificio istituto di Archeologia cristiana (Piac) di Roma, città dove continuerà a vivere e studiare. Al neo dottore, giungano le congratulazioni (e un grande in bocca al lupo per il prosieguo degli studi) dalla famiglia, gli amici e tutta la redazione de ‘La Nazione’.