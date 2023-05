Tenta truffa a un’anziana "Mandami 2400 euro"

"Ciao mamma ho cambiato cellulare, scrivimi a questo numero. E’ mandami un bonifico a questo conto". Un’anziana spezzina, rimasta vedova da poco tempo, si è vista arrivare sul cellulare una raffica di messaggi inviati da uno sconosciuto, che sosteneva di essere il figlio. Toni sempre più insistenti e frequenza dei messaggi via via più fitta, fino a quando alla 79enne è arrivata una chiara richiesta di denaro, da fare attraverso un bonifico che lo stesso sconosciuto le ha fornito: l’Iban è riferito al conto di una banca della Lituania, con tanti nome dell’intestatario (falso?) e cifra da inviare, oltre 2400 euro. Per nulla intimorita, la donna ha tenuto testa al truffatore rispondendogli per le rime sul cellulare, per poi avvertire il figlio di quanto stava accadendo. "La cosa strana – racconta l’uomo, che chiede di restare anonimo – è che questi messaggi sono arrivati sul telofono di mia madre poco tempo dopo che è rimasta vedova. Il truffatore come è entrato in possesso del suo numero? E’ stato molto insistente e si è spacciato per me, per fortuna mia mamma non ci è cascata". Sull’episodio sarà presentata denuncia nei prossimi giorni.