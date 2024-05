Tenta di truffare un anziano, ventenne bloccato dal figlio e dalla polizia

Ha cercato di truffare un anziano, ma è stato scoperto dal figlio che ha chiamato la polizia prima che il giovane potesse concludere il suo piano. Protagonista un ventenne cittadino italiano, anche se di origini extracomunitarie, residente a Brescia. Vistosi scoperto, allora ha reagito contro uno degli agenti e il figlio dell’anziano, rompendo anche il vetro del portone del palazzo.

E’ accaduto nel pomeriggio di venerdì, attorno alle ore 16, in via di Birano nel quartiere di Fossitermi. La centrale operativa della questura ha inviato una pattuglia della squadra volante in seguito alla telefonata del figlio della vittima, il quale comunicava che era in corso una truffa ai danni di suo padre. Al momento dell’arrivo della pattuglia sul posto, i due poliziotti vedevano il vetro della porta del palazzo infrangersi all’uscita del truffatore. Uno degli operatori di polizia nel contenere il ragazzo si faceva male al costato e ad un braccio, mentre il figlio della vittima nell’inseguire il truffatore si feriva ad una mano.

Il giovane veniva comunque bloccato e portato negli uffici della questura e arrestato per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e tentata truffa. L’operatore di polizia e il figlio della vittima della tentata truffa venivano portati in ospedale per i controlli e le cure necessarie, con intervento dell’ambulanza della Croce Rossa, allertata dal 118.

Il ragazzo arrestato, che ha 23 anni, è stato condotto nel carcere di Villa Andreino e ieri mattina è comparso in tribunale per la direttissima. Il giudice Carolina Galliano ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora in provincia della Spezia, dopo la richiesta dei termini a difesa da parte del legale e il rinvio dell’udienza.

