Tenta di rubare felpa e giubbotto alle Terrazze

Movimentato episodio qualche giorno fa al centro commerciale Le Terrazze, con un giovane marocchino che è stato colto in flagrante e denunciato dai poliziotti della squadra volante per tentato furto aggravato. Il nordafricano, che si trova in Italia perché ha fatto richiesta di permesso di soggiorno motivandolo per la necessità di protezione, si è presentato nel negozio dell’Oviesse come un normale cliente. Una volta all’interno, però, è entrato in un camerino e ha indossato una felpa e un giubbotto, per un valore di 120 euro totali, strappando le placche anti taccheggio. Credeva di farla franca, ma è stato notato dal personale di sorveglianza dell’Oviesse che lo ha subito bloccato e chiamato la polizia.

Gli agenti della volante hanno riconsegnato la merce sottratta al negozio e denunciato il giovane per tentato furto aggravato.