Tensione in strada Scaramucce tra i tifosi

L’arrivo di oltre 1500 tifosi veronesi per la delicata sfida salvezza del campionato di serie A tra lo Spezie e il Verona, che si è giocata all’ora di pranzo della domenica al ’Picco’, non ha colto impreparate le forze dell’ordine. C’era una certa apprensione alla vigilia, perché il numero elevato dei sostenitori dell’Hellas che hanno raggiunto La Spezia con otto pullman e tanti minivan, avrebbe potuto creare problemi. Così invece non è stato, anche se durante la giornata non sono mancati momenti di tensione, più che altro fuori dallo stadio.

Nonostante fosse stato predisposto un itinerario per pullman e minivan per evitare il entro città, c’è stato qualcuno che ha raggiunto lo stadio Picco in modo autonomo. E’ successo così che poco prima di mezzogiorno un pulmino di sostenitori del Verona sia passato lungo viale Amendola all’incrocio con viale Garibaldi, proprio mentre i tifosi dello Spezia stavano andando allo stadio. Il transito del minivan non è certo passato inosservato e poco dopo l’incrocio il veicolo è stato oggetto di lancio di bottiglie, con un vetro che è andato in frantumi. Il tempestivo intervento dei poliziotti della digos ha impedito che la situazione degenerasse, con il pulmino dei veronesi che è stato condotto nel parcheggio riservato agli ospiti. A fine partita, qualche momento di tensione nella curva Piscina tra i sostenitori del Verona e quelli dello Spezia, separati comunque dal doppio divisorio.

L’unico scontro c’è stato sulla via del ritorno, mentre la carovana dei veronesi ha percorso via Fiume. Poco dopo il ponte della Scorza, un minivan si è fermato ed è stato preso di mira da un gruppetto di tifosi dello Spezia: i veronesi sono scesi e ci sono stati momenti concitati. Sono volate delle cinghiate, prima che polizia e carabinieri facessero risalire i tifosi sul pulmino.

Massimo Benedetti