Tempi lunghi e poco personale Servizi ’bocciati’ dai cittadini "Servono risposte più rapide"

I tempi lunghi della sanità sono stati evidenziati dai cittadini liguri, chiamati a esprimere il gradimento delle strutture ospedaliere. Il coro unanime che si è levato anche da spezzini e sarzanesi intervistati negli ospedali Sant’Andrea e San Bartolomeo ha evidenziato la carenza di personale, elemento fondamentale per tagliare i tempi di attesa e evitare le fughe in strutture di altre Regioni se non addirittura rivolgersi a centri privati. Bocciato inoltre il lavoro svolto negli ultimi 5 anni, ritenuti insufficienti. La fotografia della sanità pubblica è stata scattata dalla Uil Liguria nel corso del viaggio affrontato la scorsa estate negli ospedali della nostra Regione che ha toccato anche La Spezia e Sarzana consegnando un questionario agli utenti avvicinati nelle strutture cittadine.

L’esame delle risposte fornite da un campione di quasi 800 intervistati ha evidenziato soprattutto la mancanza di personale da qui l’appello lanciato dal sindacato a Regione Liguria e Asl di rivedere il piano organico. La campagna promossa da Uil porta il nome Articolo 32, ovvero l’articolo della Costituzione che sancisce il diritto alla salute e nasce dunque da una domanda che il sindacato ha voluto girare alla cittadinanza: i liguri sono tutelati in questo diritto? La qualità del servizio sanitario è stata promossa dal 50,5% degli intervistati che ha espresso un giudizio di medio livello, evidenziando però la mancanza di personale (rimarcata dall’86,2% degli intervistati) e dalla carenza di presidi sul territorio (55,2%). Tutti concordi però nel ritenere troppo lunghi i tempi di attesa di visite e prestazioni: il 93% dei liguri ha chiesto risposte più rapide e proprio su questo dato il sindacato ha ribadito la necessità di procedere a nuove assunzioni di medici e personale infermieristico. Spicca però la bocciatura sugli ultimi 5 anni, durante il quali secondo l’84% dei cittadini ascoltati la sanità ligure è peggiorata e soltanto per il 2% si sono visti segnali di miglioramento. Dati che ha commentato Alfonso Pittaluga segretario confederale Uil Liguria. "Ascoltare l’opinione di cittadini su un tema così importante è per noi fondamentale – ha spiegato - soprattutto perchè da anni chiediamo maggiori investimenti soprattutto per aumentare il personale, migliorare le condizioni lavorative degli operatori sfiancati da turni massacranti e ottimizzare così anche un servizio che è di qualità, ma rende al minimo a causa di queste mancanze: sapere che queste perplessità vengono condivise dalla cittadinanza ci restituisce maggior convinzione nel portare ai tavoli delle trattative questo appello".

Massimo Merluzzi