"Tempi difficili. Serve una rete"

Parla correntemente tre lingue, ha al suo attivo diversi corsi di formazione in materia di ’customer care’ e un’esperienza maturata in vari anni all’estero. Ma ad oggi per Elisa Marchini, lavoratrice nell’azienda Cds della Spezia, sono venute a mancare tutte le certezze e con esse l’entusiasmo degli inizi.

Che periodo è questo?

"Decisamente difficile. Non riesco a vivere bene oggi la festa delle donne perché ero sicura di non vedere più nel 2024 certe situazioni e invece ci siamo completamente dentro. Noi del call center attualmente siamo in quel che si chiama ’sciopero bianco’. La situazione che più mi preoccupa è che dopo 20 anni di lavoro ci stiano lasciando a casa con una modalità condizionata dal fatto che dei dipendenti, 200 sono donne. Nel 2020 a seguito del fallimento dell’azienda siamo stati assorbiti dall’attuale Cds che nel giro di tre anni però purtroppo non è riuscita a mantenere diritti e promesse. Da due mesi, infatti, siamo in 200 lavoratrici a non percepire più lo stipendio".

Si sente il divario uomo-donna in questo settore?

"Nettamente, basti pensare che il mondo del conctat center è sempre stato più appannaggio del mondo femminile, ma con l’avvento della tecnologia e, soprattutto, da quando ci si è accorti che questo ambiente poteva diventare altamente remunerativo, abbiamo avuto una grande affluenza maschile. E se in questo settore si è visto che una donna ha limitate possibilità di carriera, arrivando a rivestire al massimo il ruolo di tutor, per gli uomini il discorso cambia e vede i colleghi maschi arrivare a raggiungere ruoli apicali".

Che cosa si auspica?

"Sicuramente desidero il riconoscimento dei nostri diritti di lavoratori. Stipendi sicuri e adeguati. Mi auguro anche la capacità di riuscire a fare rete con le altre donne, anche quelle impegnate in altri settori; in particolare con quelle figure forti che sono riuscite a farcela nel loro ambito, nonostante siano... donne".

A.M.P.