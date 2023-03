Sanità, tempi di attesa sotto accusa: "Prenotazioni sempre più difficili, molti si rivolgono a privati"

Tempi di attesa lunghi, e cittadini insoddisfatti

La Spezia, 26 marzo 2023 – Tempi di attesa biblici e difficoltà nelle prenotazioni. A mettere nero su bianco uno degli aspetti più sensibili della sanità spezzina, e non soltanto, è una indagine commissionata dal Partito democratico a “Quorum/YouTrend“ e che riguarda appunto i servizi sanitari. Ebbene da questa indagine risulta che il 77,2 per cento degli spezzini ritiene lenti i tempi di attesa per accedere ai servizi sanitari pubblici e il 75,1% ha trovato difficile prenotarli. I dati emersi dall’indagine sono poi stati analizzati durante un videoforum in diretta social ospitato sulla pagina Facebook del consigliere regionale Davide Natale.

"Dati che mettono in numeri una situazione che gli utenti della sanità pubblica conoscono bene – ha detto Natale introducento l’argomento–" . Buona parte della responsabilità è determinata dalle carenze strutturali che – ha aggiunto Marco Santini uno dei componeneti del forum – condizionano la carenza di personale". Insomma l’Asl5 sarebbe in poche parole "poco attrattiva per i professionisti". Un altro aspetto da non sottovalutare è il canone annuale per il nuovo Felettino di oltre 16 milioni di euro che l’Asl5 si troverebbe a pagare per venticinque anni e mezzo. Una spada di Damocle non soltanto per Natale dei Dem ma anche dal Manifesto per la Sanità guidato da Rino Tortorelli. Resta il fatto che di fronte a tempi di attesa scoraggianti, il 60.9% degli spezzini si rivolge ad una struttura privata per trovare le risposte alla propria necessità di sanità. Ma c’è anche un 4% che rinuncia del tutto a curarsi.

"Un dato molto preoccupante, contando che sono in particolar modo pensionati e disoccupati – ha sottolineato l’onorevole Andrea Orlando –. L’ampio flusso che rinuncia al servizio pubblico dimostra come sia in corso un processo di privatizzazione strisciante, una delega implicita per colmare le lacune del pubblico. Questo è un tema che pone in discussione il diritto alla salute stabilito dalla nostra Costituzione".

Un’esperienza comune a quasi tutti gli spezzini: solo il 12.7%, ovvero uno su otto, non si è trovato mai di fronte a questo fenomeno nel corso dell’ultimo anno. Mentre al 34.5% degli spezzini è capitato nel corso dell’ultimo anno di vedersi proporre una visita con tempi di attesa maggiori di sei mesi. Un altro dato. A certificarlo sempre Quorum/YouTrend, più di un utente ligure su cinque ha speso da 500 euro in su nel 2022 per esami e prestazioni mediche.