Alla guida con il cellulare, quindici multe in due ore

La Spezia, 16 giugno 2023 - Quindici automobilisti sono stati sorpresi dalla polizia locale con il telefono cellulare mentre erano alla guida, che mercoledì pomeriggio ha effettuato un posto di controllo in piazzale Ferro. E’ bastato che la pattuglia si posizionasse un paio d’ore in uno dei punti più trafficati della città, nell’ambito dei controlli straordinari sulla viabilità disposti dal comando di viale Amendola in vista dell’inizio della stagione estiva per prevenire e reprimere comportamenti incauti alla guida, che l’esito è stato piuttosto eloquente.

Nell’occasione sono stati ben 15 i conducenti fermati alla guida del proprio veicolo facendo uso del telefono cellulare, c’era addirittura chi inviava dei messaggi, circostanza che può favorire la distrazione ed il verificarsi di incidenti stradali. A ciascuno di loro la polizia locale ha elevato la sanzione di 165 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida. Inoltre, qualora lo stesso conducente compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio, subirebbe anche la sospensione della patente da uno a tre mesi. Tali controlli rientrano nel piano predisposto dal comandante della polizia locale Francesco Bertoneri per favorire la massima presenza nelle aree più trafficate della città.

Dall’inizio dell’anno sono stati 366 i conducenti sanzionati perché sorprese a guidare con il telefono cellulare in mano, a dimostrazione della diffusione e della pericolosità del comportamento descritto durante la guida. L’attenzione resta alta anche perché sono già 540 gli incidenti stradali rilevati dalla polizia locale della Spezia da gennaio ad oggi e, tra le varie cause dell’incidentalità, emerge proprio la distrazione alla guida quale principale fattore di rischio.