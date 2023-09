’TedXLerici’ si prepara alla 3ª edizione

Il conto alla rovescia è iniziato e sono a disposizione gli ultimi biglietti per la terza edizione di TedXLerici, in programma il 23 settembre alle 14.30 al teatro Astoria. Tanti i relatori in cartellone nella perla del Golfo dei Poeti: Davide Caiazzo, imprenditore digitale che spopola su LinkedIn, Carmelo Musumeci, da ergastolano a difensore dei diritti umani, Federico Lera, avvocato in materia di protezione internazionale e diritto dell’immigrazione e membro del coordinamento Nazionale Rifugiati e Migranti di Amnesty International Giulia Ghiretti, nuotatrice paralimpica ed ex ginnasta italiana, Salvo di Paola, stand up comedian, Livia Shamir, ricercatrice e project leader per il dipartimento di ricerca di Stefano Boeri Architetti, Sandra Sassaroli, psichiatra e psicoterapeuta cognitivo comportamentale, Bianca Viola Biamonti, ceramista laureata in giurisprudenza, ed Emanuele Mazzadi, architetto, guida escursionistica e fondatore del Sentiero dei Celti e dei Liguri, da Milano al mar Ligure. Ognuno di loro avrà a disposizione, secondo il format collaudato di questo evento diffuso in tutto il mondo, nato nel 1984 nella Silicon Valley nel segno dell’innovazione e della creatività, 18 minuti per la propria conferenza. I biglietti disponibili sul portale Eventbrite.