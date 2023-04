Ted celebra l’Altrove La rassegna ’glocal’ fa ancora tappa a Lerici

Torna in provincia con la sua terza edizione il format internazionale TedxLerici: l’appuntamento è ancora lontano – il 23 settembre al teatro Astoria –, ma il gruppo degli organizzatori, composto da una ventina di giovani che copre quasi l’intera provincia, anticipa il tema: "Altrove". A specificarne meglio la natura ed il perché di questa scelta è uno di loro, Maurizio Canese. "Siamo partiti da una serie di sensazioni, prima di focalizzarci sulla parola: il sentire di tutto il team faceva riferimento alla difficoltà: tutti viviamo un po’ in trappola e da qui siamo partiti per arrivare a identificare l’altrove come un luogo in cui si incontrano disagi, che siano personali o generali quali le difficoltà economico-sociali e la guerra, che si trasformano in qualcosa di arricchente. Insomma, nasce da un’esigenza personale in cui tutti ci riconosciamo, figlia di una dinamica che purtroppo viviamo tutti".

La rassegna ‘glocal’, che sotto il marchio ed il format diffuso in tutto il mondo si svilupperà fra un intero pomeriggio di discussione ed eventi collaterali, mirerà a portare gli spettatori fuori dagli spazi sicuri della loro comfort zone, per esplorare nuovi mondi. "L’intento è quello di abbattere i confini e le barriere che escludono e dividono per spingersi altrove. Verso lo spazio di incontro con l’altro". "Ogni singolo intervento viene approvato secondo linee guida definite – continua Canese – e rispettose della scienza e per noi la cosa più importante è che, al di là del brand internazionale, questo appuntamento viene realizzato da ragazzi giovani e volenterosi in un posto di provincia come Lerici, in modo indipendente dalla casa madre che dà la licenza. Richiede tantissimo impegno, sia economico che di lavoro e l’aspetto più bello è che la scintilla della cultura si scollega dalla prassi locale e guarda a qualcosa di internazionale, per temi e format".

Anche per relatori sarà seguito il criterio del ‘fifty-fifty’: metà locali, metà di respiro più ampio. Nato nel 1984 nella Silicon Valley con l’obiettivo di diffondere cultura, conoscenza e innovazione, Ted si è evoluto in TedX, con la X che sta per ’independent’. Il gruppo provinciale è formato da: Federica Fiorito, Maurizio Canese, Marco Paganini Mazzoni, Alessandro Lazzoni, Tarek Attarki, Alessandro Agnellini, Alice Ratti, Camilla Tioli, Caterina Tioli, Rebecca Leporati, Alberto Fiorito, Guido Silvano, Maria Ester Equi Pierazzini, Enrico Samarughi, Nicolò Toninelli, Beatrice Mazzanti, Davide Pennacchi, Flavia Cernigliaro, Giulia Bongiovanni, Gianluca Angius e Marianna Cattaneo.

Chiara Tenca