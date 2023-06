Tecnologie per la difesa e gli affari La rassegna all’ombra della guerra

Non c’è traccia nella promozione dell’evento ma la locuzione latina dello scrittore romano Vegezio Si vis pacem, para bellum (tradotta ) è quanto mai il filo conduttore di Seafuture, cresciuta tre volte dopo l’ultima edizione pre-pandemia del 2019 non per caso. E’ accaduto sullo sfondo del più recente conflitto in Ucraina per superare il quale le forniture di armi al paese invaso dai russi si intrecciano, prevalendo, alle azioni diplomatiche. Anche Seafure, a distanza, è un avvertimento a Putin, tanto più a motivo della rete delle 68 delegazioni militari estere che hanno raccolto l’invito ad essere presenti per apprezzare i prodotti alla prova del mercato.

"Sistemi in evoluzione per il contrasto alle minacce avanzate" non usa prerifrasi Mbda per presentare la fornitura di missili - che passa anche dallo stabilimento spezzino- per unità navali di ogni dimensione, dalle fregate ai cacciatorpediniere, fino ai pattugliatori, ai sottomarini e ai velivoli navali ad ala fissa e rotante. In parallelo alla vetrina, l’annuncio di una nuova ondata di assunzioni nello stabilimento in via Valdilocchi: "Nel 2023 l’occupazione crescerà di un atro 10 per cento". Lavoro alimentato dai venti di guerra.

I missili di Mbda oltre ad imporsi nello stand aziendale nel capannone dell’Arsenale un tempo teatro dei lavori di carpenteria pesante (strutturalente perfetto, con tetto nuovo imperlato di impianti fotovoltaici e fresco di imbiancatura) danno, per così dire, il benvenuto all’ingresso di porta Pegazzano. Sono (i modelli Marte MK2 N) affiancati all’elicottero NH90 della Marina Militare, di base a Maristaeli Luni, configurato per ospitarli e guidarli dall’interno, insieme ad un siluro (l’Mu-90 Impact) che, immerso in mare, può essere gestito dal velivolo per inseguire e centrare un sommergibile, previa localizzazione a mezzo sonar dallo stesso elicottero, in assetto-struscio sulle onde. Per ora accade nelle esercitazioni. Queste sono anche funzionali anche a sviluppare la vocazione dual use del velivolo: tendere la mano alle persone in difficoltà. L’ultima efficace dimostazione risale a poco meno di tre settimane fa, con le operazioni di soccorso agli alluvionati della Romagna. Tante vite strappe alla furia di fiumi e torrenti. "Ancor prima era accaduto con i soccorsi alle Apuane ad escursionisti in difficoltà" ricorda il comandante della base di Luni Davide Ilardi evidenziando il volto solidale del mezzo che arriva dal cielo.

Ma l’evoluzione tecnologica porta sempre più al controllo remoto degli elicotteri. Ieri una presentazione in pompa magna a bordo del pattugliatore polivalente d’altura Paolo Thaon di Revel. Trattasi dell’AWHero, un ‘Ruas’ (Rotary Uncrewed Aerial System) da 200 chili, prodotto dalla Leonardo. Elementi caratterizzati? Un impianto propulsivo heavy fuel, basato su un’esclusiva soluzione bimotore che aumenta l’efficienza; la sicurezza e l’intervallo tra le revisioni; modularità avanzata dei sensori; il radar di sorveglianza marittima per una copertura ampia e senza eguali in qualsiasi condizione atmosferica- "AwHero – ha detto Gian Piero Cutillo, managing director di Leonardo Helicopters – rientra in una lungimirante roadmap di sviluppo che Leonardo sta implementando per mantenere la propria leadership nel volo verticale. I sistemi uncrewed, senza pilota, e le relative tecnologie abilitanti (ovvero automazioneautonomia, comunicazioni, integrazione e fusione di sensori) sono elementi chiave su cui l’azienda ha investito in modo significativo, sfruttando al contempo una proficua collaborazione con le autorità militari italiane". Industrie e forze armate alleate per la difesa del Paese, che si risolve in business per le prime.

Corrado Ricci