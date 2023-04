Tecnici per la progettazione Quattro posti in Regione

Concorso in Regione Toscana per 4 assistenti tecnici professionali a tempo indeterminato. Oltre ai requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, i candidati devono avere il diploma di tecnico costruzioni, ambiente e territorio o diploma di geometra o diploma di perito industriale. In relazione al numero di domande pervenuto può essere prevista una prova preselettiva. I candidati saranno sottoposti a una prova d’esame scritta e una orale. La domanda va presentata il 21 aprile con procedura telematica, dal portale https:www.regione.toscana.it-bandi-di-concorso-e avvisi Le mansioni prevedono la collaborazione e assistenza tecnica alla progettazione, direzione e collaudo di opere di ordinaria amministrazione; indagini, sopralluoghi, accertamenti, controlli e perizie tecniche di stima relativi ai beni immobili e alle opere pubbliche, anche con riferimento ai progetti in zona sismica, supporto alle attività istruttorie di autorizzazioni e concessioni, prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico, supporto nella gestione di emergenze di protezione civile.