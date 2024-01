Teatro Sociale per il ’Giorno della Memoria’

Doppio appuntamento speciale quest’anno dedicato Giorno della Memoria per ‘Frame - Festival della Comunicazione’, che propone per il 27 gennaio un evento in presenza al Teatro Sociale di Camogli e un podcast gratuito dedicato al senso stesso della Memoria, insistendo proprio sulla parola chiave – Memoria – che a settembre dell’anno scorso è stata il tema della decima edizione del Festival. Grazie a Claudio Bisio e grazie al supporto di Medusa Film, sabato 27 gennaio alle 10.30 verrà proiettato gratuitamente al Teatro Sociale di Camogli il film ‘L’ultima volta che siamo stati bambini’. Bisio, che con questa pellicola in ricordo delle oltre mille vittime del rastrellamento dal Ghetto ebraico di Roma del 16 ottobre 1943 ha esordito alla regia, porterà un suo saluto in video agli studenti delle scuole partecipanti e a tutti i presenti a teatro, insieme al sindaco di Camogli e ai direttori del Festival della Comunicazione Rosangela Bonsignorio e Danco Singer.

Il film è ambientato a Roma nel 1943, dove l’amicizia di quattro bambini viene sconvolta dalla scomparsa di uno di loro, Riccardo, giovane ebreo che viene portato via dai tedeschi insieme ad altre mille persone ebree del Ghetto romano in cui abita. Una storia che intreccia i toni leggeri della commedia con il dramma umano, mettendo in luce assurdità e contraddizioni grazie alla potenza comunicativa del mezzo cinematografico. L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Camogli, l’assessorato alla Cultura e il Teatro Sociale di Camogli, è gratuito con prenotazione a [email protected]. E se l’obiettivo dell’iniziativa è coinvolgere mente e spirito, nella stessa direzione va l’invito del Festival della Comunicazione a riascoltare il podcast ‘Il senso della memoria: storie, voci, identità’, una audio-staffetta delle più autorevoli voci del panorama culturale italiano sul senso della Memoria.

m. magi