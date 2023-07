Teatro scalzo in stile barocco

La Compagnia Teatro Scalzo in collaborazione con il Comune della Spezia, propone oggi uno spettacolo con costumi in stile barocco sulle note di un carillon itinerante, un’eccentrica ed affascinante parata di trampolieri, creerà un’atmosfera da sogno. Le dame in abiti eleganti in stile barocco, gli uomini in costume d’altri tempi, un carretto decorato delicatamente in stile, renderanno il passaggio di ‘Sogno Barocco’ unico ed inimitabile. La parata inizierà alle 21 da corso Cavour (lato mare), poi si svilupperà via Fratelli Rosselli, via del Prione, piazza Sant’Agostino, piazza del Bastione e ritorno su piazza Mentana. Il Teatro Scalzo nasce a Genova nel 2001 ed è orientata verso la realizzazione di spettacoli di teatro ragazzi e teatro di strada, ha partecipato a numerose rassegne nazionali e internazionali.