Teatro per grandi e piccini. Il Regno delle Due Sicilie raccontato da Cirillo

Il teatro aperto a tutti, grandi e piccini. La stagione di eventi al teatro degli Impavidi di Sarzana offre una serie di appuntamenti iniziati domenica nella programmazione dedicata ai ragazzi che tra utensili, stoviglie e risate impareranno a conoscersi meglio giocando. Stasera e domani si prosegue invece con il cartellone della grande stagione organizzata dall’associazione Gli Scarti che gestisce il teatro sarzanese con il patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune. Il via della kermesse è stato domenica pomeriggio con ’Miloemaya’ del gruppo Campsirago Residenza, protagonista di uno spettacolo tra musica, voce, immagini ed esperienze tattili. Attorno al tavolo in scena, per i bambini l’occasione di interagire con utensili e stoviglie, entrando a far parte dello spettacolo, in un gioco comunitario alla scoperta del rapporto che intercorre tra l’io e l’altro. Stasera e domani alle 20.30 sul palco salirà Arturo Cirillo con lo spettacolo ’Ferdinando’. L’attore porta in scena uno dei capolavori della commediografia di Annibale Ruccello che ruota intorno all’agosto 1870. Il Regno delle Due Sicilie è caduto e la baronessa borbonica Donna Clotilde nella sua villa vesuviana si è ammalata di disprezzo per il re sabaudo e per l’Italia piccolo-borghese nata dalla recente unificazione. A fare da infermiera all’ipocondriaca nobildonna è Gesualda, cugina povera e inacidita dal nubilato, segreta amante di Don Catellino. I giorni passano tutti uguali, tra pasticche, decotti, rancori e bugie. A sconvolgere l’equilibrio domestico e a gettare la casa in scompiglio è l’arrivo di un sedicenne dalla bellezza efebica che, rimasto orfano, viene mandato a vivere da Donna Clotilde, di cui risulta essere un lontano nipote. Ma chi è davvero Ferdinando? Sarà l’enigma da svelare che coinvolegerà grazie alla bravura di Arturo Cirillo gli spettatori. Per l’acquisto dei biglietti è possibile rivolgersi direttamente al botteghino aperto da lunedì a mercoledì dalle 9.30 alle 13 o contattando il numero 346 -4026006.

m.m.