Teatro e musica a Santo Stefano: sulle orme del viaggio di Wagner

La piazzetta del borgo è diventata da tempo un luogo di cultura e di suoni. La rassegna ’I luoghi della musica’ giunta alla 29esima edizione fa tappa questa sera, sabato, in piazza della Pace nel centro storico di Santo Stefano Magra per proporre l’affascinante spettacolo inserito nel Festival provinciale che vede la partecipazione anche del Comune santostefanese. Alle 21.15 va in scena ’Wagner in Liguria’ (Un rocambolesco prodigioso viaggio), originale e affascinante spettacolo di teatro e musica che vedrà protagonisti l’attore spezzino Roberto Alinghieri, voce recitante e l’Exclusive Saxophone Quartet formato da Valentina Renesto (sax soprano), Olga Costa (sax alto), Francesca Simonelli (sax tenore) e Stefano Angeloni (sax baritono). Di cosa parla lo spettacolo ’Wagner in Liguria’? Per capirlo bisogna risalire al 1853 quando Wagner attraversa una grave crisi di ispirazione artistica a causa della quale non riesce più a comporre da tempo. La soluzione al problema quindi l’ha affrontata mettendosi in viaggio alla ricerca di nuovi stimoli, suggeriti anche dai paesaggi, conoscenze e emozioni. Il suo lungo percorso di ricerca della serenità che sembrava ormai perduta quindi inizia dalla Svizzera e arriva proprio in Liguria. Un’esperienza da rivivere grazie alla narrazione di Roberto Alinghieri e alla musica del quartetto Exclusive Saxophone. Lo spettacolo è organizzato dall’Associazione Gruppo Strumentale Hyperion con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti e senza prenotazione.